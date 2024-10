Lo chef calabrese che ha conquistato Londra: “Nduja amata dagli inglesi’

Un lungo viaggio, di successo, che ha la Calabria come punto di partenza e di arrivo. Francesco Mazzei infatti, chef che a Londra ha conosciuto notevoli soddisfazioni personali, non dimentica le proprie origini. “Aprire un locale in Calabria ? Magari, è il mio sogno. Con un’iniziativa chiamata Cucina Etica farò presto con altri giovani cuochi calabresi delle degustazioni sulla Sila. Il problema è che a Londra i ristoranti sono gestiti come un business mentre in Italia non sempre è possibile. Ma non rinuncio al progetto”.

Calabrese di Cerchiana, nella provincia montana di Cosenza, Mazzei sin da giovanissimo si è appassionato alla ristorazione. La prima apertura di un locale non è andata bene, poi sono arrivate le prime esperienze tra Roma e Inghilterra. Poi arrivò l’illuminazione che ha stravolto, in senso positivo, il percorso professionale.

Francesco Mazzei ideò la «Calabrese», la pizza con la ’nduja, per Pizza Express. In breve divenne la più venduta nel mondo dalla catena. “Solo negli ultimi due anni Pizza Express ha comprato due milioni di sterline di ’nduja in Calabria e a Spilinga, dove è nato il salame piccante, mi hanno anche premiato”. La Calabrese è oggi un must a Dubai, ad Abu Dabhi, a Hong Kong, la ‘nduja conquista sempre più palati internazionali.

Il piatto forte dello chef calabrese sono le capesante alla ’nduja, le «Charcol Scallops N’duja and Salsa Verde», dove il piccante del salame si fonde con l’acidità della salsa e la consistenza del mollusco in un abbraccio voluttuoso. Meglio tardi che mai. La ‘nduja vive una escalation che l’ha portata ad essere riconosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Da esperto del settore, Mazzei ne fa una descrizione accurata che è un messaggio d’amore.

“Bisognava soltanto portarla fuori dai suoi confini, nessuno al mondo poteva pensare che esiste un salume morbido e piccante spalmabile. Il termine viene dal latino “inducere” ovvero introdurre e questo è appunto il suo fascino, si presta a introdurre ogni tipo di cibo. Si può sposare con la carne, il pesce, le capesante come piace a me o semplicemente a una fetta di buon pane. Se ce l’hai in frigo -dichiara ai microfoni di Repubblica.it- è come avere tutto, è come l’olio d’oliva. O, per citare un altro grande ingrediente calabrese che ha fatto breccia nel mondo, come la cipolla di Tropea”.

Mazzei, negli ultimi anni, è diventato anche un personaggio della tv britannica grazie alle partecipazioni a programmi Bbc come Saturday Kitchen e Masterchef Uk. Sui numerosi prodotti della sua terra che sembrano finalmente trovare la giusta reputazione, dice: “Dalla Calabria vengono prodotti che molta gente non sa essere calabresi, dal bergamotto alla liquirizia. È una cucina semplice, da desco familiare, di poco costo e forti sapori”.