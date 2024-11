Daddy Yankee in concerto a Scalea!

di Laura Maria Tavella – Sbarca per la prima volta in Calabria “El Maximo Leader” del genere raggaeton Daddy Yankee in concerto esclusivo che aprirà l’edizione 2014 del evento latino denominato EVENTPEOPLE a Scalea (CS) Venerdì 23 Maggio 2014. Come ogni anno l’evento vedrà tantissimi ospiti da tutto il mondo:musicisti, ballerini, coreografi e artisti internazionali. Dopo i live di Toby Love e Gilberto Santa Rosa, il 2014 promette di diventare l’edizione che verrà ricordata a lungo grazie alla partecipazione del massimo esponente della musica reggaeton, Daddy Yankee. Conosciuto anche come King of the Improvisation, Daddy Yankee ha vinto per 5 anni consecutivi lo Street Jam Reggae Awards. È considerato da molti il fondatore il massimo esponente del Reggaeton ed è seguitissimo sui Social Network: su Facebook e Twitter vanta rispettivamente, più di 18.000.000 di mi piace e oltre 5.000.000 di followers, ed è attualmente a tutti gli effetti il cantante di reggaeton più seguito sul web.