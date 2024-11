Dal 7 novembre scegliamo I Cioccolatini della Ricerca di AIRC per dire tutti insieme ‘Contro il cancro, io ci sono’

Da sabato 7 novembre “I Cioccolatini della Ricerca” di AIRC tornano nelle vostre città.

Con una donazione di dieci euro sosteniamo il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori e riceviamo dai volontari AIRC una confezione di ottimi cioccolatini, insieme a una preziosa guida con informazioni utili sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro.

Scegliendo i Cioccolatini della Ricerca sosteniamo il lavoro di 5.000 ricercatori impegnati, ogni giorno, a rendere il cancro sempre più curabile. A ricordarci l’importanza di non mancare a questo appuntamento anche l’immagine della campagna con protagonista la piccola Vivian, figlia di un ricercatore rientrato in Italia grazie a un finanziamento dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.

Scegliamo I Cioccolatini di AIRC perché fanno bene due volte:

sono buoni e aiutano i ricercatori a rendere il cancro sempre più curabile.

Gli esperti confermano che, se non si esagera, il cioccolato può far parte di una dieta sana ed equilibrata. Quello fondente – contenente come minimo il 70 per cento di cacao – è stato anche inserito dall’American Institute for Cancer Research tra i cibi protettivi contro i tumori, perché ricco di flavonoidi e con proprietà antiossidanti.

Per trovare “I Cioccolatini della Ricerca”

andate su airc.it oppure chiamate il numero 840 001 001*

*Uno scatto da tutta Italia, attivo a partire dal 26 ottobre, 24 ore su 24