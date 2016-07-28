Dall’ 1 agosto al via le immatricolazioni alla Mediterranea

Con il Manifesto degli studi si apre la procedura online per iscriversi ai corsi 2016/2017: agevolazioni, Info Point e novità

Con la pubblicazione del Manifesto degli studi, dal primo agosto è possibile immatricolarsi ai corsi dell’Università Mediterranea collegandosi al sito: http://www.unirc.it/studenti/immatricolazioni.php

Seguendo le istruzioni, la procedura guidata accompagna passo passo nell’iscrizione. Per assistenza in caso di difficoltà inerenti l’utilizzo della procedura online, contattare info.studenti@unirc.it indicando nome, cognome e codice fiscale.

Agevolazioni e Info Point Studenti

Sono confermate le agevolazioni su base reddituale, ma senza la presentazione del modello ISEE, che sarà acquisito direttamente dall’Ateneo grazie all’accordo con l’Inps.

Sempre dal primo agosto 2016, sarà attivo l’Info Point Studenti – piano terra Lotto D della Cittadella Universitaria – aperto da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 – alle ore 12.30. L’Info point fornisce anche assistenza al numero telefonico 0965.1691616.

L’offerta formativa 2016/2017

L’offerta formativa, per l’anno accademico 2016/2017, si articola in 19 corsi di studio e 8 master di I e II livello relativi alle aree tecnico-scientifiche di Agraria, Architettura, Ingegneria, Giurisprudenza ed Economia. Completano l’offerta i due indirizzi, giudiziario-forense e notarile, della Scuola per le professioni legali.

Tra le novità rilevanti del nuovo anno accademico:

Il corso di laurea in Ingegneria Industriale presso il Dipartimento DICEAM. Fornisce competenze nell’area dell’ingegneria elettrica, energetica, dei materiali, della sicurezza e protezione industriale. Consente sbocchi professionali in ambito aziendale presso società di Ingegneria, aziende pubbliche e private del settore dell’energia termica ed elettrica, industrie manifatturiere, pubblica amministrazione. http://goo.gl/IgXmDK

I corsi gratuiti di inglese per ottenere la certificazione B1 e B2. Aperti alle matricole, saranno attivati nel corso dell’anno ed erogati garantendo la compatibilità con la frequenza dei corsi di studio scelti.

L’esenzione dal pagamento delle tasse per chi ha conseguito il diploma con 100.

La nuova Residenza universitaria di Via Roma. Gli iscritti più meritevoli, attraverso un bando potranno usufruire dell’alloggio gratuito.

Confermati gli interventi per garantire il Diritto allo studio: borse di studio, alloggio, mensa, contributi di varia natura, premi per il conseguimento del titolo saranno pubblicati nel Bando unico nella sezione http://www.unirc.it/studenti/diritto_studio.php.

La presentazione del nuovo anno accademico alla Residenza universitaria di via Roma ieri, 27 luglio

http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/16473/conferenza-stampa-sulla-nuova-offerta-formativa-20162017