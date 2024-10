Dama: il reggino Cilione campione italiano. Condipodero: ‘Traguardo importante per lo sport calabrese’

Soddisfazione nel mondo della dama calabrese grazie alle prestazioni di Antonino Cilione, Presidente dell’ASD Il Bianco e il Nero, laureato Campione d’Italia ai Campionati italiani di Assoluti di Dama Internazionale (dama dalle 100 caselle).Una giornata da incoronare per il reggino Antonino Cilione che ha vinto tutti gli scontri diretti con i pretendenti al titolo nella 55° edizione del Campionato, svolto a San Paolo d’Argon (BG), inorgogliendo il Presidente della FID Calabria Giorgio Ghittoni.“La soddisfazione per un traguardo così importante dovrebbe stimolare le giovani generazioni ad approcciarsi a un mondo affascinante dello sport della mente, una disciplina di attenzione e studio che alimenta tutti quegli aspetti legati alla concentrazione, utili al miglioramento dell’elasticità mentale”.

Queste le parole del Presidente C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero per il raggiungimento di un traguardo importante per Antonino Cilione, per il mondo della Dama calabrese e per lo sport della nostra terra, volgendo particolari attenzioni alla Federazione e agli staff tecnici che curano la crescita dei nostri atleti.