Si sono conclusi i lavori di rimozione dell’edicola del Sig. Condemi. Il proprietario è stato trasferito in una nuova struttura che verrà collocata nella posizione originaria quando i lavori della piazza verranno terminati.

L’ultimo capitolo di una storia che dura da molti anni, che ha visto protagonisti il Comune di Reggio Calabria ed il titolare di questa storica rivendita con numerosi ricorsi al TAR.

Adesso l’auspicio è che l’intera area diventi l’agorà cittadina per un continuo dialogo , confronto risolutivo e tanta partecipazione e non solo uno scontro controproducente, anzi addirittura distruttivo di cui la città non ha assolutamente bisogno.