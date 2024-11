Parte da Soveria Mannelli, il Grand Tour del Design

Giovedì 8 settembre alle ore 21.30 presso l’Auditorio Comunale di Piazza Bonini a Soveria Mannelli si terrà l’evento di lancio del progetto Designing Grand Tour.

Nel seminario si definiranno gli scopi e il metodo di questo ambizioso progetto, che unisce produzione e valorizzazione territoriale e mette insieme designer di fama internazionale con aziende che rappresentano uno spaccato di autenticità e valore per il made in Italy di territorio.

Durante il seminario si potrà conoscere dalla diretta voce dei protagonisti il metodo di lavoro e la loro produzione.

A Francesco Bevilacqua sarà affidato il compito di creare una premessa capace di anticipare quella che è stata per molto tempo la magia che ha accompagnato i viaggiatori del passato che hanno caratterizzato, con i loro racconti e resoconti di viaggio, l’immaginario del Grand Tour come caleidoscopio viaggio collettivo nello spazio e nel tempo.

Programma

Saluti istituzionali del Comune di Soveria Mannelli

Interventi di:

Emilio S. Leo,

Florindo Rubbettino,

Francesco Bevilacqua,

Sigrid Calon, Laura Daza, Kensaku Oshiro, Studiocharlie, Victor Vasilev, Francesca Arcuri, Gianluca Seta, Alessandro Fonte, Shawnette Poe e SARA FERRARO

IL PROGETTO

Sulle orme di quei viaggiatori, che dalla fine del XVI secolo si avventurarono lungo la nostra penisola per scoprirne i tesori e farne la fonte di ispirazione per le loro opere – diari (Norman Douglas, Alexandre Dumas), disegni , fotografie o dipinti (Willem Schellinks, Edward Lear, Horace de Rilliet, Maria Brandon Albini) – e da un’idea di Studiocharlie e Emilio Salvatore Leo nasce Designing Grand Tour, che si svolgerà dall’8 al 13 settembre 2016 in Calabria.

I designer Emilio Salvatore Leo, Giulio Iacchetti, Kensaku Oshiro, Laura Daza, Sigrid Calon, Studiocharlie, Victor Vasilev partendo da Soveria Mannelli (Catanzaro), sede dello storico Lanificio Leo, base logistica e progettuale del Tour, accompagnati da uno storico dell’arte che conosce bene la regione e può raccontarne la storia e il modo in cui la Calabria è stata percepita nel corso del tempo da altri viaggiatori, visiteranno alcuni dei luoghi più suggestivi della regione: Soriano, Vibo Valentia, Casignana, la fiumara La Verde, Stilo, Scolacium, Rossano, Sibari, Cerchiara, Sila, a bordo di un mezzo dedicato messo a disposizione da Simet.

Oltre ai designer e al Lanificio Leo, saranno coinvolti altri “compagni di viaggio”: il lanificio Torri Lana 1885, di Gandino (Bergamo), la casa editrice Rubbettino di Soveria Mannelli (Catanzaro), la fotografa Sara Ferraro, che documenterà il viaggio, Ginevra Gaglianese, storico/archeologo che accompagnerà i progettisti alla scoperta di alcuni luoghi significativi, Gianluca Seta che si occuperà della progettazione del libro/diario, Alessandro Fonte e Shawnette Poe, che avranno il compito di progettare l’allestimento della mostra che racconterà questa esperienza e due aziende storiche della Calabria: Amarelli e Callipo, in qualità di imprese partner, che forniranno una chiave di interpretazione delle realtà produttive e dei saperi immateriali dei territori visitati, il magazine online Frizzifrizzi, che, attraverso Francesca Arcuri, racconterà il viaggio e sarà l’editor del libro/diario che raccoglierà l’esperienza.

Il viaggio sarà la base comune dalla quale partire per esprimere progettualità differenti, dando vita a Sette arazzi contemporanei che saranno poi realizzati da Torri Lana 1885 e rifiniti e confezionati da Lanificio Leo, a voler sottolineare che l’Italia della manifattura di patrimonio può essere intesa come un’unica grande fabbrica con un potente motore immateriale di valori e un corpo sparso dei saperi in tutto il territorio nazionale.

Designing Grand Tour sarà quindi un’esperienza estetica, culturale, progettuale che verrà raccontata nel suo formarsi, in divenire. Il progetto sarà perciò liberato dalla necessità di segretezza che solitamente accompagna le fasi iniziali dell’ideazione di un oggetto e se ne racconterà l’intera genesi attraverso un diario di viaggio (condiviso online attraverso Frizzifrizzi, che farà da media partner ma anche un sito dedicato e le pagine social) scritto progressivamente con racconti, immagini, disegni, pensieri e schizzi dei designer partecipanti.

A conclusione dell’intero percorso, verrà pubblicato, a cura di Rubbettino editore, promotore del progetto insieme a Lanificio Leo, Studiocharlie e Torri Lana 1885, un libro/diario di viaggio, che mostrerà i progetti finali e riunirà anche tutti i materiali raccolti e realizzati dai designer: testi, immagini, appunti, disegni, fotografie. Accompagnando gli arazzi, diverrà parte integrante dell’oggetto finale e non una semplice pubblicazione che racconta il progetto.

Gli arazzi, le immagini, i progetti, gli schizzi dei designer e tutto il materiale raccolto durante il Designing Grand Tour, saranno presentati al pubblico durante le giornate della Milano Design Week 2017 e messi in vendita anche attraverso i canali commerciali di Lanificio Leo.