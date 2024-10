Il bergamotto al Salone del libro 2024. Amato: ‘Un felice avvio per lo stand di Reggio’

Il professor Pasquale Amato commenta il felice avvio, per lo stand della Regione Calabria, al Salone del libro di Torino 2024, con la presentazione del suo libro “Storia del bergamotto di Reggio Calabria“.

“Sapevo che non era facile parlare in una kermesse in cui contemporaneamente si tenevano centinaia di incontri. Troppi. Ma mi sono impegnato ancora di più per farmi ascoltare evidenziando alcuni passaggi particolarmente significativi dell’affascinante viaggio del nostro Principe Mondiale dgli Agrumi, DOP dal 2001 per l’olio essenziale e in procinto di estendere la stessa DOP al frutto e ai suoi derivati. Ho portato l’esempio di altre DOP di eccellenze italiane che non hanno avuto dubbi nel garantire con la DOP le loro eccellenze mondiali. Ho spiegato perché ho inserito la storia di un giacimento prezioso e unico nel contesto della storia globale. E ho suscitato addirittura una serie di interventi tutti altrettanto validi nonostante la bagarre della più grande kermesse letteraria italiana.