Emergenza dializzati a Reggio, Bertolaso: ‘Assurdo che non sia stata trovata una soluzione’ – VIDEO

“La Calabria si porta dietro un’eredità pesante fatta di anni di gestione poco organizzata, spesso clientelare, in cui la sanità non è stata governata secondo criteri di competenza e programmazione”.

Lo ha dichiarato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ospite questa sera di Filorosso, intervenendo sul caso dei circa trenta pazienti dializzati di Reggio Calabria rimasti senza il centro di riferimento dopo il mancato accreditamento della struttura privata San Giorgio di Pellaro e costretti a rivolgersi al pronto soccorso o a turni notturni in ospedale per poter ricevere una terapia salvavita.

“Per troppo tempo alcune realtà sanitarie sono state condizionate dalla politica e affidate a manager che, in molti casi, non avevano le competenze necessarie per gestire servizi così complessi. Oggi le cose stanno cambiando, ma ci portiamo ancora dietro conseguenze molto pesanti”, ha aggiunto Bertolaso.