City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

‘Divergent’: una scelta può cambiare il tuo destino

Una scelta può cambiare il destino: la trilogia distopica di Veronica Roth, nata da un'autrice di soli 23 anni, è diventata un fenomeno mondiale

16 Agosto 2015 - 09:00 | di Eva Curatola

Immagine dal film Divergent, tratto dalla trilogia di Veronica Roth

E’ difficile non incuriosirsi di fronte ad una ragazza che a soli 23 anni conquista la scena del palcoscenico mondiale della letteratura, con una Trilogia, trasformata successivamente in pellicola, che è ormai diventata un vero e proprio fenomeno mondiale (oltre 20milioni di copie vendute); stiamo parlando di Veronica Roth, autrice della trilogia di cui fanno parte: DivergentInsurgentAllegiant (come film sono per ora disponibili solo i primi due).
Il primo capitolo della storia: “Divergent” narra la storia degli ultimi uomini sopravvissuti alla guerra, che per continuare a vivere hanno costruito una recinzione intorno alla Chicago del futuro, all’interno della quale troviamo 5 diverse fazioni (una sorta di divisione per classi, che non variano però in base allo status sociale, bensì in base alla personalità): gli Abneganti (altruisti), i Pacifici, i Candidi (sinceri), gli Intrepidi (coraggiosi) e gli Eruditi (intellettuali). Al compimento del 16° anno ogni ragazzo/a dovrà affrontare un test attitudinale, che indicherà loro se rimanare nella fazione in cui sono nati o spostarsi (transfazione).

Pietre grigie per gli Abneganti, acqua per gli Eruditi, terra per i Pacifici, carboni ardenti per gli Intrepidi, vetro per i Candidi

Protagonista è Beatrice Prior, nata abnegante, che al momento del test risulterà adeguata a più di una fazione e quindi “Divergente“. Questo sarà il segreto che dovrà nascondere al resto del mondo per restare in vita, in quanto si sa, chi è diverso spesso viene visto come una minaccia.
Il punto di forza del romanzo è sicuramente il modo in cui è scritto, semplice e scorrevole; la Roth fin da subito ci catapulta in un mondo completamente differente dal nostro, che inizialmente stentiamo a capire, ma con lo scorrere delle pagine tutto si fa più chiaro ed appassionante; i rapporti d’amore e d’amicizia vengono sviluppati forse un pò troppo velocemente, ma non cadono nel banale; sono inoltre presenti personaggi emblematici, che resteranno tali fino all’ultima pagina, dell’ultimo capitolo. Insomma si tratta di un romanzo distopico che non manca proprio di nulla; è però impossibile negare delle analogie con un’altra trilogia, sempre del genere distopico, anch’essa trasformata in pellicola, anch’essa divenuta ben presto fenomeno mondiale: Hunger Games di Suzanne Collins; nonostante le analogie però le due saghe appassionano oggi i giovani di tutto il mondo.

Copertina del romanzo Divergent di Veronica Roth

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Libri
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?