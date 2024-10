Donazioni al GOM: ci sono anche Nicolas Viola e Franco Colomba

Abbiamo già detto e scritto delle donazioni a favore degli Ospedali Riuniti di alcuni giocatori della Reggina con tanto di video in cui si invita anche tutti i cittadini di Reggio a farlo. Promotori ne sono stati Denis, Loiacono e Sarao. Le donazioni arrivano anche da chi in questa città è arrivato da ospite diventandone di fatto un cittadino acquisito come Franco Colomba che dona e scrive: “modesto pensiero per una città che mi ha dato tanto“.

E poi il gesto altrettanto nobile di un figlio di questa terra come Nicolas Viola, cresciuto nel settore giovanile della Reggina, oggi in forza al Benevento in testa alla classifica del campionato di serie B e con il reggino autore di ben 9 reti. Anche lui ha partecipato attivamente alla donazione per il GOM.