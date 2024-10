Donne, violenza, parità: la mostra al Castello Aragonese

di Federica Campolo – L’Assessorato Welfare, Politiche sociali e Pari opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria ha promosso, all’interno dell’iniziativa Un mese del “Genere”, una mostra sul tema della condizione femminile, la parità di genere, la lotta alla violenza sulle donne.

Quadri, sculture, installazioni si sono rese veicolo di comunicazione, denuncia, sensibilizzazione all’interno del Castello Aragonese che, da sabato 3 a giovedì 8 marzo, sarà teatro dell’evento. L’obiettivo del progetto, promosso e fortemente sostenuto dall’Assessore Lucia Anita Nucera, si concretizza in un invito esteso alla cittadinanza tutta, chiamata a prendere parte attiva al confronto, lo scambio, il dibattito sui temi lanciati, tra suggestioni e provocazioni, dalle opere esposte.

La fucina d’arte del Liceo artistico “M. Preti- A. Frangipane” ha curato la mostra e l’allestimento delle installazioni tematiche esibendosi, in occasione della cerimonia d’inaugurazione, in una performance teatrale, realizzata in collaborazione con il Centro Studi Quasimodo Onlus.

Un appuntamento che, a pochi giorni dalla festa della donna, si carica maggiormente di significato: i numerosi temi che l’iniziativa proposta vuole far emergere rappresentano infatti un terreno comune in cui far convergere emergenze sociali e lotte politiche, alla luce di un impegno che l’assessorato alle Politiche sociali e Pari opportunità, con competenza, passione e dedizione, porta avanti ormai da tempo.