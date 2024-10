Doppio Zero, l’anima della pizza romana nel cuore di Reggio Calabria – FOTO

L’anima della pizza romana nel cuore di Reggio Calabria, è la storia della pizzeria “Doppio Zero“. Il locale del centro città reggino nasce da un’iniziativa della famiglia Mercurio che vuole ricreare nella nostra città lo spirito delle pizzerie da asporto molto comuni fra le vie della Capitale. I Mercurio non sono di certo nuovi al settore, in tanti a Reggio Calabria, li conoscono infatti per la storica attività “100 Gusti“. Doppio Zero rappresenta una nuova generazione della famiglia che porta nella Città dello Stretto una ventata di innovatività.

Una pizzeria pensata per chi è alla costante ricerca di un prodotto genuino, semplice e preparato con ingredienti di qualità che vede come protagonista la “scrocchiarella romana” conosciuta anche come “pizza alla pala“. La predilezione per la pizza però non toglie spazio ad altre bontà targate Doppio Zero, tra cui rustici, panini, insalate, primi piatti e specialità preparate al momento.

Un locale costruito sulla base delle esigenze del cliente. Il posto perfetto per chi ha la necessità di trascorrere il pranzo fuori casa, che si tratti di lavoratori, studenti, famiglie o gruppi di amici, Doppio Zero è il locale per tutti coloro che sono alla ricerca di piatti gustosi ma leggeri, da gustare senza la paura di sentirsi poi appesantiti per proseguire la giornata.

Nati a gennaio 2014, Doppio Zero e la famiglia Mercurio non hanno mai smesso di stupire i reggini con le loro idee, tra queste vi sono anche degli impasti unici! Per gustare la vostra scrocchiarella potrete scegliere infatti tra:

– impasto “classico“, creato con farina di grano tenero di tipo 0 macinato a pietra della migliore qualità, composto da ingredienti semplici e genuini come lievito madre e olio EVO;

– impasto “cereali“, preparato con farina di segale, d’orzo e d’avena e l’aggiunta di semi di sesamo, di lino e di girasole che gli conferiscono il particolare gusto e consistenza;

– impasto “riso venere“, realizzato con farina di riso Venere proveniente da sementi 100% italiane coltivate in Piemonte, contenente un’alta concentrazione di fibre, sali minerali e antiossidanti;

– impasto al “farro“, povero di calorie, aiuta la digestione ed è ricco di nutrienti come un’alta concentrazione di fibre;

– impasto “integrale“, fatto con farina macinata a pietra 100% italiana proveniente da agricoltura integrata certificata ed è fonte naturale di tante fibre;

– impasto “genovese“, farina di grano tenero tipo “O” e farina di grano tenero maltato, soffice all’interno ma croccante all’esterno, utilizzato per le focacce semplici e farcite.

Da Doppio Zero troverete inoltre uno staff gentile e preparato che ha appreso dai migliori pizzaioli romani le tecniche di preparazione di questa pizza, nata a Roma, che si è diffusa in tutta Italia come un perfetto esempio di Street Food di qualità.

Da sabato 8 a martedì 11 settembre in occasione di Festa Madonna, inoltre, la pizzeria reggina offrirà ai suoi clienti la possibilità di gustare degli ottimi panini con la salsiccia, interamente preparati sul momento con lievito madre per un panino senza eguali, salsiccia casereccia a km 0 e patate aspromontane.

Pizza, rustici, insalate e mignon take away e a domicilio con consegna gratuita in tutta la città. Doppio Zero vi attende con ingredienti genuini e di ottima qualità in Via San Paolo, 22!