Reggina, Doumbia: “Stiamo lavorando mattina e pomeriggio, il Mister è davvero tosto”

Il giocatore della Reggina, Doumbia ha ben figurato durante il match vinto dagli amaranto, durante l’intervista post partita ha spiegato:

“Sono contento, siamo in fase di preparazione, ancora è troppo presto per esprimere giudizio Sto bene, devo ancora lavorare. La squadra sta lavorando mattina e pomeriggio. Il modulo è nuovo anche se lo abbiamo utilizzato in qualche occasione anche lo scorso anno, dobbiamo ascoltare il Mister. Dobbiamo amalgamarci, e ribadisco seguire il Mister che è un tipo davvero tosto”.