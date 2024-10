Reggina, Toscano: “Buona la prima. Sento l’entusiasmo della città”

Le parole del tecnico amaranto dopo il primo test stagionale contro una rappresentativa locale. Impegno e sacrificio per i giocatori amaranto ma anche qualche errore comprensibile alla prima uscita.

“Buone indicazioni, soprattutto l’applicazione messa in campo dai ragazzi. Ci sono stati errori tecnici ma era importante vedere disponibilità in questa fase della preparazione. Ci deve essere cultura del lavoro e questo l’ho riscontrato in questa prima settimana, è un buon inizio.

Sento l’entusiasmo della gente in città, la fame di calcio e la voglia di tornare a gioire tutti insieme, questo fa grande piacere. Gasparetto e Bertoncini stanno recuperando, il primo ha un problema all’adduttore mentre il secondo sta aspettando la maschera.

Organico? Non bisogna avere fretta, servono le pedine giuste per la Reggina senza affanni. Ci manca qualcosa sugli esterni e nel reparto arretrato”.