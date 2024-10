Drago: ‘Reggina punto di arrivo. Piazza ambita da tanti allenatori’

Inizia l’avventura di Massimo Drago sulla panchina della Reggina, questa mattina presentata alla stampa: “Ringrazio la società per l’opportunità che mi sta concedendo. Sono molto motivato soprattutto quando si ha la possibilità di chi ha il tuo stesso sangue dentro le motivazioni si moltiplicano. La Reggina per me è un punto di arrivo, una piazza ambita da tanti allenatori. Grazie alla nuova società si è ricreato entusiasmo, obiettivi da raggiungere e noi siamo qui per cercare di conquistarli.

Vogliamo raggiungere la categoria che spetta a questa piazza il prima possibile e domenica si è avuta la dimostrazione che questa città merita di stare altrove, un pubblico incredibile. I risultati devono arrivare attraverso il gioco, la gente si deve divertire. L’obiettivo immediato è quello del raggiungimento dei play off, poi inizierà un altro campionato, ci sarà tanto da lavorare, quello che mi ha portato ad accettare questa sfida è la qualità dei giocatori in organico.

La Reggina l’ho vista e l’ho studiata, devo fare i complimenti al direttore Taibi ed a chi mi ha preceduto, hanno raggiunto risultati importanti in mezzo a tante difficoltà, adesso le cose sono cambiate, sono stati bravi insieme ai calciatori a compattarsi.

A prescindere dai moduli bisogna lavorare sui concetti, ho sempre lavorato con gli esterni a piede opposto, quindi 4-3-3 o 4-2-3-1. Qui c’è un centrocampo di grande qualità conosco benissimo Bellomo, ha fatto un carriera al di sotto delle sue possibilità. C’è da mettere in preventivo che diversi dei nuovi non giocavano da tanto tempo. Bisogna lavorare anche sulla linea difensiva ed anche li ci vuole attenzione ed organizzazione, quella è la base principale per poi fare bene negli altri reparti. Ho visto il match con il Catanzaro, la linea a quattro ha dato più garanzie.

Da oggi tutti partono dallo stesso livello, quando arriva un nuovo allenatore è sempre così. Dirigerò il mio primo allenamento nel pomeriggio. Per me è un onore far parte di questa famiglia, voglio rivedere ancora tutta quella gente allo stadio”.