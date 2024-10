“Due cuori che battono come uno”, la Reggina chiama a raccolta i tifosi – VIDEO

“Due anime ma un singolo pensiero. Due cuori che battono come uno”. Il Granillo sinora è stata la ‘cassaforte’ della Reggina, capace di ottenere solo vittorie tra le mura amiche.

Sabato l’atteso derby con il Catanzaro, sfida sentita ai quali si aggiungono tre punti pesanti per l’alta classifica. Attraverso un video pubblicato su Facebook, alcuni giocatori amaranto (Reginaldo, Corazza, Bertoncini e Garufo) e il mister Toscano ringraziano i tifosi per la spinta offerta sino a questo momento e li invitato a presenziare in massa sabato sera.

