Oltre 603mila euro per sette interventi in Calabria. Il Ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto che destina nuove risorse al recupero e alla riqualificazione del patrimonio storico e degli edifici di culto.

Tra i progetti, 110mila euro per la Madonna del Carmine a Sellia Marina, 100mila euro per la Chiesa dell’Addolorata a Soveria Simeri, 80mila euro per le chiese di Girifalco e altrettanti per Simbario. Previsti inoltre 93.500 euro per il Cimitero comunale di Squillace e due interventi da 70mila euro nel Reggino.

Per Salvini, tutelare le radici dei territori significa investire anche nei piccoli centri, preservandone la storia e l’identità.

Così una nota del MIT.