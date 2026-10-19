Edifici di culto in Calabria, dal MIT oltre 603 mila euro per 7 interventi
Attenzione dal Ministero per i piccoli Comuni
19 Ottobre 2026 - 09:20 | di Vincenzo Comi
Oltre 603mila euro per sette interventi in Calabria. Il Ministro Matteo Salvini ha firmato il decreto che destina nuove risorse al recupero e alla riqualificazione del patrimonio storico e degli edifici di culto.
Tra i progetti, 110mila euro per la Madonna del Carmine a Sellia Marina, 100mila euro per la Chiesa dell’Addolorata a Soveria Simeri, 80mila euro per le chiese di Girifalco e altrettanti per Simbario. Previsti inoltre 93.500 euro per il Cimitero comunale di Squillace e due interventi da 70mila euro nel Reggino.
Per Salvini, tutelare le radici dei territori significa investire anche nei piccoli centri, preservandone la storia e l’identità.
Così una nota del MIT.
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