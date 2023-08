Tutto pronto per la prima edizione di "Fitwalking Verde Aspromonte"

La camminata sportiva organizzata dall’ASD Aspromonte Trails affiliata AICS in collaborazione con il Comitato regionale Calabria AICS e patrocinata dal Comune di Santo Stefano d’Aspromonte, verrà effettuata a Gambarie d’Aspromonte giorno 10 settembre 2023 partendo dalle ore 9,45 nello storico percorso ad anello di km 4,reduce negli anni della classica Marcialonga ,recentemente certificato dalla federazione italiana atletica leggera e reso ufficiale come percorso multisportivo (corsa e cammino) in occasione della consegna della bandiera azzurra da parte di Maurizio Damilano (ex campione olimpionico di marcia) al Comune come riconoscimento di Città del cammino e della corsa.

La 1^ edizione di Fitwalking aperta a tutti anche ai bambini superiore ai 10 anni, verrà effettuata in modalità didattica dopo brevi cenni teorici – pratici della tecnica da parte dell’istruttore nazionale di fitwalking metodo Damilano.

Per partecipare bisogna prenotarsi entro giorno 08 settembre tramite whatsapp > link d’ingresso > eventi gruppo facebook dell’associazione sopracitata, info: [email protected]