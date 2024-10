Elezioni regionali, Callipo al M5S: “Non sprecate il voto uniamoci”. Aiello: “Voti per noi”

“Basta spot elettorali! Siate #LiberiDiCambiare, compreso Callipo”. Entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria. Il candidato dell’alleanza civica del Movimento 5 stelle, Francesco Aiello, si dice convinto ormai da giorni che gli avversari politici del prossimo 26 gennaio in qualche modo “copino” la campagna elettorale del prof dell’Unical. E questa volta, non gli si può dare del tutto torto. D’altra parte, l’imprenditore di Pizzo Calabro, in un post dell’ultima ora così scrive: “Mi appello agli elettori #M5S: non sprechino il loro voto e si uniscano alla nostra rivoluzione per la legalità e la trasparenza. I grillini hanno proposto una legge per il taglio dei costi del Consiglio regionale. La faccio mia: mi impegno affinché sia discussa e approvata”. E la risposta di Aiello non si è fatta attendere:

“Suggerisco a Pippo Callipo, visto che vuole approvare la nostra proposta di legge sul taglio dei costi della politica, di votare per noi il 26 gennaio – scrive sul proprio profilo facebook -. Anche perché non avrebbe i numeri, il coraggio e, soprattutto, le persone giuste per approvare quello che sta promettendo in campagna elettorale”. Insomma non va per il sottile Aiello che rincara la dose: “Basti pensare che la coalizione che lo sostiene vede fra le sue fila coloro che, nella sostanza delle cose, i vitalizi li hanno addirittura reintrodotti. Peraltro, sono le stesse persone che non hanno avuto la volontà di discutere la proposta del MoVimento 5 Stelle in Consiglio Regionale”.

Ma il tema, per il candidato dell’alleanza civica, è più generale: “Callipo, se lo ha, parli del suo programma elettorale non cerchi voti con il nostro. Ho invitato Callipo più volte al confronto sui programmi – conclude Aiello – ma finora mi ha sempre evitato”.

Ma il “vizietto” di Callipo di guardare in casa degli avversari politici lo aveva già spinto nei giorni scorsi e anche nelle ultime ora, ad occuparsi del centrodestra. E se uno dei suoi cavalli di battaglia, sin dall’inizio è stato quello della residenza in Calabria, riferendosi a Jole Santelli – “Fiero di essere calabrese. Da sempre. Non solo in campagna elettorale” – Callipo non trascura neanche il Cavaliere. Infatti, dopo che Silvio Berlusconi ha rilasciato il videomessaggio ai calabresi in vista del prossimo 26 gennaio, il candidato civico appoggiato dal Pd, in un post di giornata, sottolinea: “Berlusconi offende la Calabria”, riferendosi alla frase secondo cui nella nostra regione non esistano imprese con più di 250 dipendenti, con la chiosa “Non conoscono la Calabria, come possono governarla?”