Reggio, le sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche

L'elenco di tutte le sedi reggine dove possono votare gli elettori non deambulanti

Elezioni, individuate le sedi per la votazione degli elettori non deambulanti a Reggio Calabria. Gli elettori interessati possono votare nelle sezioni indicate, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata gratuitamente dalI’Azienda Sanitaria Provinciale. Di seguito l'elenco.

REGGIO CENTRO

Sez. n. 11 PLESSO SCOLASTICO V. DA FELTRE - VIA CANNIZZARO, 12

Sez. n. 14 SCUOLE ELEMENTARI G. PASCOLI - VIA REGGIO CAMPI, I TRONCO, 23-23/A Sez. n. 22 SCUOLE ELEMENTARI PRINCIPE DI PIEMONTE - VIA P. PELLICANO, 12

Sez. n. 36 SCUOLE ELEMENTARI CERAVOLO - VIALE EUROPA

Sez. n. 51 PLESSO SCOLASTICO C. ALVARO - VIA S. ANNA A SBARRE, 9 Sez. n. 54 PLESSO SCOLASTICO TELESIO - VIA MODENA, 9

Sez. n. 59 SCUOLE ELEMENTARI - VIA RIPARO CANNAVO’, 54

Sez. n. 60 SCUOLA MEDIA A. DE GASPERI - VIA R. CAMPI, Il TRONCO, 164 Sez. n. 63 SCUOLE ELEMENTARI - TRIZZINO Dl TERRETI

Sez. n. 124 SCUOLE ELEMENTARI S. BRUNELLO - STRADELLA GIUFFRE’ III Sez. n. 157 SCUOLA MEDIA LARIZZA - VICO BOTTEGHELLE

Sez. n. 198 SCUOLE ELEMENTARI GALLUPPI - VIA BOTTEGHELLE, 36

REGGIO NORD

Sez. n. 67 ISTITUTO COMPRENSIVO - VIA BAGLIO GIUNTA - ARCHI

Sez. n. 71 SCUOLA MATERNA - GALLICO MARINA R.NE ATRIO COMI

Sez. n. 75 SCUOLE ELEMENTARI - VIA VESPIA - GALLICO

Sez. n. 79 SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI - VIA FIGURELLE - CATONA Sez. n. 85 SCUOLA ELEMENTARE - VIA EMILIA ROSALI’

REGGIO SUD

Sez. n. 100 SCUOLA MEDIA SALITA RAVAGNESE

Sez. n. 105 SCUOLA ELEMENTARE OLIVETO - VIA OLIVETO

Sez. n. 109 SCUOLA MATERNA G. MOSCATO - VIA BARACCONE, 20

Sez. n. 191 SCUOLA MEDIA DON BOSCO - VIA STATALE 106, III TRATTO - PELLARO

Sez. n. 212 SCUOLE ELEMENTARI - VIA ARANGEA Il TRATTO, 47/D