Enna-Reggina: cambia l’orario di inizio dell’incontro

Mercoledi si scende in campo per il turno infrasettimanale

Turno infrasettimanale per la serie D, il primo per tutte le squadre, il secondo per Reggina e Acireale nel giro di pochi giorni, perché “costrette” mercoledì scorso a scendere in campo per il recupero del secondo tempo di quel match sospeso causa malore occorso al direttore di gara.

Per la partita che gli amaranto giocheranno contro l’Enna, viene comunicato il cambio di orario: “A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Enna-Reggina, in programma mercoledi 23 ottobre 2024 alle ore 15.30“.