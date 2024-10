Esodo estivo 2019: le info per la sicurezza e l’assistenza degli automobilisti sull’A2

Polizia Stradale e Anas a lavoro per l'assistenza agli automobilisti in occasione del weekend da bollino nero

In occasione del previsto aumento del traffico veicolare, nella giornata di domani sabato 10 agosto contraddistinta da bollino nero, la Polizia Stradale e Anas saranno presenti sull’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, presso l’Area di Servizio Sala Consilina Sud per assistere gli automobilisti in viaggio lungo gli itinerari delle vacanze.

Uno stand con personale Anas e il pullmann azzurro della Polizia Stradale oltre al personale sanitario della Croce Rossa Italiana, forniranno una serie di servizi ‘caring’ per gli automobilisti: dall’assistenza sanitaria di primo livello, a informazioni di traffico in tempo reale, da notizie e consigli per una guida sicura, alla distribuzione di materiale informativo sulla campagna #Guidaebasta per viaggiare in sicurezza.

Per un viaggio informato le notizie sulla viabilità sono disponibili sul sito stradeanas.it alla sezione Info viabilità/Piani interventi (link www.stradeanas.it/it/ piani-interventi) e attraverso i canali social corporate (Facebook.com/stradeanas e gli account Twitter @stradeanas, @VAIstradeanas e @clientiAnas) seguendo l’hashtag #esodoestivo2019.

Le informazioni sul traffico sono inoltre disponibili sui seguenti canali:

– VAI (Viabilità Anas Integrata) all’indirizzo www.stradeanas. it/info-viabilità/vai;

– APP “VAI” di Anas, scaricabile gratuitamente in “App store” e in “Play store”;

– CCISS Viaggiare Informati del Ministero delle Infrastrutture al quale Anas partecipa attivamente con risorse dedicate e dati sul traffico;

– Numero unico 800.841.148 del Servizio Clienti Anas per parlare con un operatore h24 e avere informazioni sulla viabilità oppure, digitando il tasto cinque, per avere una panoramica sullo stato del traffico sulla rete durante il fine settimana.

Bollettini di viabilità sono trasmessi su Tgcom24 e sulle radio partner di Anas: Rai Isoradio, Radio Italia (nazionale), Radio Birikina, Radio Bella e Monella e Radio Piterpan (Veneto e Friuli Venezia Giulia), Radio Rock (Lazio), Radio Margherita (Sicilia) e Radio Sintony (Sardegna).