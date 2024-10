Estate Reggina 2019, Marra (Map): ‘Da dimenticare al più presto’ – FOTO

Spero presto di poterci lasciare alle spalle questa estate “reggina” che secondo un mio parere personale e di tanti altri reggini è da dimenticare al più presto. Sono un giovane quarant’enne ma non ricordo un’ estate così miserabile nella nostra città, sempre meno turisti, sempre più sporcizia, sempre meno servizi.

Ieri sera insieme a dei parenti “milanesi”, abbiamo deciso di passare una serata in centro città senza spostarci a Scilla anche perchè da come si dice abbiamo il chilomentro più bello d’ Italia, quindi una breve passeggiata passeggiata sul Corso Garibaldi e ci ritroviamo subito ad ammirare i cestini strapieni di rifiuti che riempivano anche a terra e a pensare tutti insieme come si è ridotta la città, dai cumuli di rifiuti, “topoloni” giganti, strade con buche killer, strisce pedonali che si vedono per miracolo ,cartelli di cedesi e vendesi attività e mi fermo qui, perchè come dice qualcuno la colpa “è di quelli di prima”.

Arrivare in Via Marina e vedere il Lido Comunale abbandonato a se stesso è un’altro duro colpo (ma il Sindaco Falcomatà dice che per la prossima estate sarà pronto), vedere la gente buttata in spiaggia ad ammirare il panorama dovendo stare attenta agli escrementi dei cani non lascerà certo un bel ricordo in loro. Vedere i chioschi degli “INFOPOINT” chiusi e abbandonati non è una bella pubblicità per la nostra città metropolitana. Una città senza servizi essenziali come la “toilette pubblica“ è da terzo mondo (consiglio la copertura della segnaletica in Via Marina per evitare di far vedere ai turisti quello schifo presente intorno) ma per l’amministrazione comunale è tutto ok perchè la colpa “è di quelli di prima”; ovviamente non mi metto a discutere su tutti i venditori abusivi presenti sul lungomare altrimenti vengo classificato come “razzista”.

Non sto qua a difendere nessuno, perchè sia la vecchia che la nuova amministrazione hanno grandissime colpe, ma non ammettere le proprie responsabilità e inadeguatezze, è ancora più grave.

Con tutto il cuore spero che la primavera porterà a casa questa classe politica che non è stata in grado in cinque anni di dare una “svolta” alla nostra meravigliosa città.