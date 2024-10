Europee, scende in campo anche la Premier Meloni: “Sono Giorgia, una del popolo”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Pescara alla conferenza programmatica di Fratelli d’Italia. La presidente del Consiglio, che è anche presidente di Fdi e di Ecr (i conservatori europei), chiude la kermesse organizzata in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. “Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo”.

Leggi anche

‘Scrivete Giorgia, sono una del popolo’

“Chiedo agli italiani di scrivere il mio nome, ma il mio nome di battesimo” alle europee. “Sono fiera che la maggior parte dei cittadini che si rivolge a me mi chiami Giorgia. Io sono stata derisa per anni per le mie radici popolari, mi hanno chiamata pesciarola, borgatara…perché loro sono colti….Ma io sono fiera di essere una persona del popolo”. Lo ha detto la premier e leader di FdI Giorgia Meloni. “Se volete dirmi che ancora credete in me scrivete sulla scheda Giorgia, perchè io sono e sarò sempre una di voi. Il potere non mi cambierà, il palazzo non mi isolerà. Io ho bisogno di sapere ancora una volta che ne vale la pena”

“Io sarò sempre una persona a cui dare del tu, senza formalismi, senza distanza”, ha aggiunto Meloni. “Faccio quello che faccio solo ed esclusivamente per gli italiani. Non c’è altra ragione sostenibile per fare questa vita, ve lo garantisco”, ha detto la premier. “Mi interessa solo il giudizio dei cittadini, che rispetto e rispetterò sempre”, ha concluso.