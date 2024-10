Etna in eruzione, chiuso l’aeroporto di Reggio Calabria

L’Etna erutta e l’aeroporto di Reggio chiude temporaneamente. È quanto disposto dall’unità di crisi che, vista la fase eruttiva dell’Etna accompagnata dall’emissione di cenere in atmosfera, ha deciso per la temporanea chiusura dell’Aeroporto di Reggio Calabria.

E’ dalla sera di giovedì, infatti, che dal nuovo cratere di Sud-Est del vulcano attivo più alto d’Italia è presente un’attività stromboliana con emissione di brandelli di magna incandescente e cenere lavica e un trabocco di lava.

Diversi i voli che hanno subito cambiamenti, con alcuni che sono stati dirottati sull’aeroporto di Lamezia Terme. Come quello in arrivo da Roma Fiumicino, atterrato a Lamezia intorno alle 15, e quello per Milano Linate delle 17 e che sarebbe dovuto partire intorno alle 15.30 dall’aeroporto di Reggio Calabria. Oltre ai ritardi e agli spostamenti, si sono verificate anche alcune cancellazioni di voli.