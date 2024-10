Reggio Calabria, apre Eurofish: il paradiso dei surgelati

Dal dolce al salato, passando per prodotti tipici e catering. Ecco l'incredibile offerta del nuovo locale di surgelati di Archi

A Reggio Calabria ha da poco aperto i battenti un nuovo negozio di surgelati. “Eurofish” nasce nella periferia nord della città, nel quartiere di Archi.

Un punto vendita super fornito con tutte le carte in regola per diventare il nuovo punto di riferimento dei residenti, ma anche dei reggini in generale, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Eurofish: il paradiso dei surgelati

Pur mantenendo intatte le tradizioni, è impossibile negare che i prodotti surgelati siano una di quelle cose che non può assolutamente mancare dentro una cucina. Affinché questo avvenga, però, il reggino medio ha imposto al settore degli alti standard.

È per questo motivo che il nuovo locale di via Nazionale II tratto Archi ha improntato la sua vasta gamma di prodotti alla qualità, ai sapori intramontabili ed a nuove fantastiche ricette tutte da gustare.

Quali prodotti è possibile trovare

Pesce intero, tranci e filoni, fritture, molluschi, crostacei, filetti e tanti, diversi preparati che rappresentano ovviamente la punta di diamante dell’offerta culinaria di Eurofish che comprende, però anche pasta, rustici, veri e propri piatti da asporto. Tra questi ci sono anche i prodotti panati realizzati in modo artigianale e proposti al cliente secondo le ricette della tradizione.

Servizio catering

Il negozio di surgelati non si occupa solamente di vendita al dettaglio, ma anche di rifornire diversi locali, in particolar modo pizzerie, rosticcerie e ristoranti.

Olio, salse, pelati, olive nere e verdi, i prodotti tipici del territorio sono di certo fra i più venduti ed anche quelli che faranno gioire le vostre papille gustative.

Non solo salato…

Per i più golosi, Eurofish mette a disposizione dei suoi clienti anche una vasta gamma di prodotti di pasticceria, ottimi e semplici da preparare, come ad esempio ciambelle, cornetti, fagottini e chi più ne ha, più ne metta.

Maggiori informazioni

Eurofish si trova in via Nazionale, II tratto Archi, Reggio Calabria.

Visita la pagina Facebook

0965615616