Plastic Free: un nuovo appuntamento dedicato al mare questo weekend

I volontari di Plastic Free, l’associazione che da quattro anni in tutta Italia si occupa di sensibilizzare sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica e dell’abbandono illecito di rifiuti, sono pronti a tornare in azione sulla spiaggia reggina con un nuovo e imperdibile evento a Gallico Marina.

Il clean up di questo fine settimana si svolgerà sul lungomare di Gallico, più precisamente all’incrocio con Via casa Savoia (ex Naos), in occasione dell’estate gallicese.

Insieme a Plastic Free, ancora una volta, tante altre associazioni che sostengono la causa e scenderanno in campo con i volontari in maglia blu per difendere il Pianeta: AncorArte, Associazione Amici di Villa San Giuseppe, Associazione in Cammino e Car Design Sport.

Un’opportunità per lasciare un’impronta positiva nell’ambiente e offrire il proprio contributo per il bene della città, lanciando un forte messaggio di positività e ottimismo prendendosi cura della spiaggia e del mare in vista dell’estate.

“Quello che vediamo sulle spiagge è solo una piccolissima percentuale di ciò che nascondono i fondali marini. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per riuscire davvero a cambiare le cose e ci auguriamo di essere in tanti, questa domenica, per far arrivare forte il nostro messaggio”, affermano i referenti reggini di Plastic Free, organizzatori dell’evento: Serena Pensabene, Giovanni Mannuzza e Ludovica Monteleone.

Appuntamento, dunque, domenica 14 luglio alle ore 08:00 sul Lungomare di Gallico (incrocio via Casa Savoia) per il clean up della spiaggia.

Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente al sito di Plastic Free cliccando “Partecipa” al link

Si consiglia di portare con sè dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua.

Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito da Plastic Free e da Ecologia Oggi, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.