Ex Reggina – Mazzarri riparte dalla serie A ?

Walter Mazzarri pronto a tornare in sella. Il tecnico toscano, dopo l’esperienza in Inghilterra con il Watford, potrebbe riabbracciare la nostra serie A. Il Torino ha esonerato Mihajlovic, si aspetta soltanto l’annuncio ufficiale ma il derby di Coppa Italia perso ieri contro la Juventus è stato fatale per il tecnico serbo.

Mazzarri, idolo a Reggio Calabria per aver guidato la Reggina dei miracoli, salva dopo la penalizzazione di 15 punti (poi diventati 11) è vicino dunque al ritorno in serie A. L’ultima parentesi nel nostro campionato, infelice, era stata all’Inter dopo il ciclo ricco di soddisfazioni al Napoli.