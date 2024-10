Ex Reggina: Pippo Inzaghi nuovo allenatore della Salernitana

Pippo Inzaghi torna in sella. Dopo l’esperienza alla Reggina, con la quale si era programmato un progetto triennale poi svanito con l’esclusione della società dal professionismo, il tecnico torna in serie A, in una piazza molto simile a quella reggina. Dopo l’esonero di Paulo Sousa, grande protagonista lo scorso anno della salvezza dei granata, l’inizio disastroso dei campani ha portato all’esonero per il tecnico portoghese e la società ha deciso di affidare la panchina appunto a Pippo Inzaghi.