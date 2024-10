Calciomercato: Mateus Castro da Silva vicinissimo all’Andria

E’ uno degli attaccanti più corteggiati in queste settimane da parecchie squadre militanti nei campionati di serie D. Ma è anche un caso parecchio spinoso perchè pur volendo andare via, Mateus Castro da Silva ha un contratto con il Gravina in scadenza nel 2025. E’ stato accostato alla Reggina e al Chievo, ma chi in realtà ha insistito e anche molto per tentare di sbrogliare la matassa con la società di appartenenza è l’Andria, che si è intanto assicurata la disponibilità del calciatore e ora spera di risolvere con il Gravina.

