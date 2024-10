Calciomercato Reggina: difesa sistemata, Under quasi. Mancano i colpi in mezzo e in attacco

Ricordando che ci sarà ancora parecchio tempo a disposizione, è un momento di grande fermento in casa Reggina per quello che riguarda le operazioni di mercato. Ci si è concentrati su un reparto specifico e nel giro di qualche giorno sono state annunciate diverse operazioni in entrata e uscita. Obiettivo Under quasi completato con gli arrivi dei vari Lumia, portiere, prima degli altri Malara e poi i difensori Mariano, Bombaci, Pedalino e Vesprini, mentre in uscita Kremenovic e Zanchi, ricordando che qualche settimana addietro è stato ufficializzato il forte ed esperto Bonacchi. Una batteria che diventa adesso robusta e completa se a questi aggiungiamo i già presenti Martinez tra i pali, poi Adejo, Girasole e Ingegneri più l’interrogativo che riguarda Parodi.

Ma da tempo il Dt Bonanno lavora pure sul completamento del centrocampo e l’attacco. Laaribi è il rinforzo, di una linea mediana che può contare calciatori come Barillà, Porcino, Mungo, Salandria il giovane Simonetta e insieme a quest’ultimo gli Under Perri e Zucco, mentre destinato a salutare dovrebbe essere Belpanno. A questa squadra manca, però, quel centrocampista dinamico che possa dare qualità e quantità, sono stati individuati alcuni profili in categorie superiori e per questo la conclusione delle trattative non è semplice. Ma si deve prendere. Stesso dicasi per il reparto offensivo che si avvale di alcune certezze come Renelus e Provazza, le indiscusse qualità di Ragusa, i gol che dovrebbe garantire Barranco e i dubbi invece su Rosseti. La società intende inserire almeno un altro attaccante con caratteristiche diverse da quelle presenti in organico e possibilmente abituato a fare gol.