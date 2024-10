Calciomercato: un altro attaccante accostato alla Reggina

Quando si parla di attaccanti, quasi sempre viene inserito il nome della Reggina tra le società interessate. Perchè non è un mistero che la società dopo essersi assicurata Barranco e Ragusa, è alla ricerca di un centravanti con caratteristiche diverse dai due citati, un elemento strutturato che possa riempire l’area di rigore e soprattutto fare gol. Già detto di Mateus Da Silva Castro, comunque sotto contratto con il Gravina e di interesse anche per altre società, secondo quanto riferiscono i colleghi di notiziariocalcio.com, il Dt Bonanno avrebbe chiesto informazioni per l’attaccante Marko Rajkovic, nato a Belgrado, classe 1992, alto 193 centimetri, reduce dalla stagione giocata nel girone H di Serie D con il Casarano, finita anzitempo ad aprile, e conclusa con 11 reti e due assist in 30 partite giocate.

Già in Italia nella stagione 2022-2023, siglò nove reti e fornì tre assist in 16 partite giocate nel girone H di Serie D con la maglia del Francavilla in Sinni. Insieme alla Reggina sul calciatore altre due squadre, Matera e Puteolana.