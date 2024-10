Calcio: l’ex Reggina Guerini riparte dalla serie D con due incarichi

L’Ancona è ripartito dalla serie D. L’obiettivo è quello di tornare subito nel professionismo e per farlo ha deciso di ripartire da alcuni ex storici. Il tecnico è Massimo Gadda mentre nella giornata di oggi è stata ufficializzata un’altra figura altrettanto significativa per la storica dorica: “In data odierna il gruppo dirigente della SSC Ancona si è incontrato con Vincenzo Guerini. L’incontro si è svolto cordialmente e con soddisfazione le parti comunicano che Vincenzo Guerini sarà il nuovo Presidente Onorario della SSC Ancona e, contemporaneamente, ricoprirà anche il ruolo Responsabile dell’Area Tecnica”.