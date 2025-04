Messina proclama il lutto cittadino per Sara Campanella

«Lunedì 7 aprile ho proclamato il lutto cittadino a Messina per la tragica scomparsa di Sara Campanella, vittima di femminicidio». A scriverlo, in un post su Facebook, il sindaco Federico Basile.

«Il lutto cittadino è un gesto di rispetto e di profonda vicinanza alla famiglia di Sara, ma anche un momento di riflessione collettiva. Dobbiamo far sentire forte la nostra voce contro ogni forma di violenza, soprattutto quella che colpisce le donne.

Ogni femminicidio è una ferita che lacera l’intera comunità e ci impone di non restare in silenzio.

L’Amministrazione comunale invita scuole, esercizi commerciali, enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive e sociali ad aderire al lutto cittadino con le modalità ritenute più opportune, per onorare la memoria di Sara attraverso gesti di silenzio, rispetto e consapevolezza».