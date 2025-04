Femminicidio Sara, l’audio del dialogo con il suo assassino: ‘Ti ho detto lasciami in pace’

“Io non ho tempo da perdere. Te lo dico ora, non voglio nulla con te, dopo un anno spero di essere stata chiara”.

Sono le parole di Sara Campanella a Stefano Argentino. Gli audio sono stati fatti ascoltare in esclusiva dalla trasmissione mediaset “Mattino 4“. Nel colloquio con quello che diventerà il suo assassino, la 22enne vittima di femminicidio ribadisce a più riprese il suo no e chiede al 27ennne di essere lasciata in pace ma evidentemente senza alcun risultato.

“L’ultima volta ti ho detto lasciami in pace, tu cosa hai capito?” ripete la ragazza, ma Argentino continua: “Se non hai tempo per me lo dicevi prima. Non me l’hai mai detta questa cosa e comunque è passata tutta l’estate”.

“Allora ora te lo ridico. Se mi puoi lasciare in pace cortesemente, tu te ne torni a casa tua e io continuo per la mia strada. Perché mi devi seguire? Mi stai seguendo. Cosa speri di ottenere?”.