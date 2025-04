Medicina a Reggio, l’on. Princi: ‘Percorso quasi ultimato. Adesso incontro con la Metro City’

Al prossimo incontro siederà anche la Città Metropolitana e il Comune di Reggio Calabria.

Prosegue il ciclo di appuntamenti all’interno della direzione del Grande Ospedale Metropolitano mirato alla costituzione della Facoltà di Medicina a Reggio Calabria. Un progetto ambizioso e complicatissimo il cui iter sta andando avanti attraverso incontri tecnici e produttivi.

“Abbiamo quasi ultimato un progetto strutturale e di carattere finanziario. Ci siamo dati l’obiettivo di individuare gli spazi che necessiteranno alla Facoltà di Medicina. Adesso coinvolgeremo la Città Metropolitana di Reggio Calabria per presentare il progetto e chiedere un sostegno di carattere economico. Il progetto finale verrà attenzionato al presidente Occhiuto in modo da completare l’iter individuando le risorse necessarie per istituire Medicina non per la prossima annualità ma per l’anno 2026/2027”.