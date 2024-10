Calciomercato: il Siracusa vuole chiudere la sontuosa campagna acquisti con il botto

Ad un calciomercato scintillante, il Siracusa vorrebbe metterci sopra la classica ciliegina. L’organico è di fatto quasi al completo e di assoluto livello, una sorta di corazzata che punta a ripetere quanto fatto lo scorso anno dal Trapani, proprio ai danni degli aretusei. Il presidente Ricci ha voluto prendere il meglio per irrobustire una squadra già forte, togliendo anche qualcosa alla concorrenza. Secondo quelle che sono le ultime indiscrezioni, il grande colpo finale potrebbe essere rappresentato dall’esperto difensore Kevin Vinetot (36 anni), ultime sette stagioni al Sudtirol e con oltre 400 presenze tra i professionisti. Una idea che ancora si deve eventualmente concretizzare in trattativa ma che stuzzica molto la società che potrebbe davvero chiudere in bellezza e con largo anticipo una sessione di mercato già da grande protagonista.