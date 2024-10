L’ex Reggina Situm: ‘Dopo Ronaldo, Benzema, Ramos, non ho paura di nessuno’

Si avvicina il giorno del sentitissimo derby tra il Catanzaro ed il Cosenza. Si stanno mobilitando le due tifoserie per una gara molto attesa, quella che il presidente Noto ha definito come il vero derby per i tifosi giallorossi. Le squadre sono separate in classifica da soli due punti, una partenza sprint del Catanzaro frenata dalle ultime tre sconfitte consecutive, mentre i rossoblu sono reduci dal successo con la Reggiana. Al TGR Calabria ha parlato l’ex Reggina Mario Situm: “A 18 anni con la maglia della Dinamo Zagabria ho affrontato una squadra fortissima, il Real Madrid, composta da giocatori come Benzema, Casillas, Sergio Ramos, Di Maria e Cristiano Ronaldo. Da allora, quando scendo in campo non ho paura di nessun avversario e non sento più alcuna pressione. Chiedo ai tifosi di comportarsi bene sugli spalti e fare i veri tifosi“.