Fabiana Mucciola e Volley Reghion ancora insieme

Fabiana Mucciola, classe 2002, è la più giovane della rosa della Volley Reghion, ma vanta già diverse esperienze sui campi da gioco calabresi, sia in Serie C, militando nella MyMyMamy Pink e nella Cuore Volley, sia in Serie B2, proprio con Volley Reghion, nella quale ha ottenuto la promozione nello scorso torneo.

“Sono entusiasta di far parte anche quest’anno di questa società che ha dimostrato sempre grande serietà e che per me è stata una seconda famiglia – afferma la Mucciola – conoscere già il coach, che stimo molto, e giocare con gran parte delle ragazze della passata stagione mi ha fatto accettare senza alcun indugio. Attendo con impazienza di ricominciare gli allenamenti dopo questo lungo periodo di stop – prosegue la giocatrice – e sono curiosa di conoscere le mie nuove compagne di squadra. Sono sicura che sarà un anno intenso ed impegnativo – conclude la Mucciola – ma non mi tiro indietro e lo affronterò con passione e dedizione dando il meglio di me per questa maglia e per raggiungere il massimo dei risultati”.