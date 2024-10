Facebook, qualcosa non va: pioggia di segnalazioni per la home ‘impazzita’

Un bug che crea non poco disagio agli utenti. È quello che, da questa mattina, interessa la home di Facebook. Il noto social network utilizzato da miliardi di persone nel mondo per svago, ma anche per lavoro, non è down, ma, di certo, non funziona neanche al meglio.

La home ‘impazzita’ di Facebook: cos’è che non va

Tra le ricerche più frequenti su Google campeggia la “home impazzita di Facebook” che ha già fatto registrare il boom di segnalazioni su Downdetector a partire dalle 07:00 di questa mattina.

L’ormai nota priorità dei contenuti, che solitamente viene gestita da un algoritmo, pare non stia funzionando. Gli utenti segnalano, infatti, che sul feed sono iniziati ad apparire messaggi di auguri, oltre che commenti di utenti sconosciuti su pagine di celebrità o pagine seguite.

Tantissime le segnalazioni sia in Italia che da altre parti del mondo che riguardano sia desktop che dispositivi mobile.

“Ma solo a me Facebook sta facendo impazzire il feed dandomi i post a pagine che neanche seguo, o gli auguri di compleanno a persone che neanche conosco senza nemmeno averci l’amicizia?”.

Su Twitter, intanto, prende piede il trend #facebookhacked, mentre è già iniziata la corsa al meme più divertente.

Che si tratti di un problema all’algoritmo o di un aggiornamento in fase di completamento, non è ancora chiaro. Si attendono notizie ufficiali da Facebook e Zuckenberg.