Falcone e la tripletta: ‘Gioco per la Futura, gruppo fantastico’

Venerdì ritorna l’appuntamento con la Polisportiva Futura. Il campionato di Serie A2 ritorna, più carico che mai. La Futura vola in copertina, sulla vetta, sul sito della Divisione Nazionale Calcio a 5. Due vittorie su due partite per il team allenato dal tandem Humberto Honorio e Tonino Martino che, venerdì alle ore 19:30 ritroverà il sontuoso pubblico amico, quello del PalaAttinà, per provare a battere l’agguerrita Mascalucia.

Falcone e la tripletta

Prove importanti e crescita costante per lui. Parliamo con Andrea Falcone, giovane talento “Made in Futura”, classe 2002, che ha messo a segno 3 gol nella trasferta di Ortona, vivendo una “enorme” soddisfazione personale. Un passo importante verso un futuro tutto da scrivere.

Tante emozioni e tre gol. Che partita hai vissuto?

“Segnare una tripletta è qualcosa di strepitoso. Sono contentissimo che abbia aiutato la squadra a raggiungere la vittoria. Tutte le trasferte sono difficili e sapevamo di andare in un campo difficile come quello della Tombesi. Dopo un lavoro proficuo in settimana, abbiamo mandato in scena una buona prestazione e la forza del gruppo ci ha premiato”.

Il gruppo Futura, come sta?

“A parte qualche acciacco fisico, posso dire che a livello morale la Futura sta bene. Lo staff tecnico con Humberto Honorio e Tonino Martino, ben supportati da Direttore Tecnico Saccà e Mister Francesco De Stefano, sta facendo un grande lavoro anche al di fuori del campo. È bello vivere in un gruppo solido come il nostro”.

Falcone capitano dell’Under 23

“Indossare la fascia della Futura è qualcosa di magico, e sono orgoglioso di poterlo fare. Siamo un bel gruppo under 23 e non ci nascondiamo di voler dire la nostra in questa competizione. Sono sicuro che affronteremo qualsiasi gara con la giusta concentrazione per poter andare il più lontano possibile”.

La prossima sfida contro Mascalucia