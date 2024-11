Feat App, nasce l’applicazione che ti fa ottenere sconti…camminando

Da oggi c’è un buon motivo in più per scegliere di camminare. Da una idea tutta italiana, precisamente di Bologna, nasce Feat App, applicazione che offre buoni sconto da spendere in alcuni negozi convenzionati. L’invenzione sta nella ‘moneta’ che permette di ottenere i buoni, ovvero una sana camminata.

L’applicazione, disponibile sia per iOS sia per Android, permette di capire quanto siamo vicini ai 10 mila passi al giorno, traguardo fissato dall’Organizzazione mondiale della Sanità, dei 10 mila passi al giorno. Il progetto nasce dalla mente di Chiara Cecchini, bolognese, al termine della sua esperienza nel Food innovation program, il master di Reggio Emilia che aiuta a far nascere possibilità di carriera nuove all’interno dell’industria del cibo.

Utilizzare FeatApp -si legge su La Stampa.it- è semplicissimo: ci si iscrive e il contapassi parte in automatico. Aggiungere altri dati come altezza o peso non è obbligatorio. La schermata iniziale ci comunica subito quanto gettoni abbiamo accumulato finora: l’applicazione ne assegna uno ogni 500 passi camminati. Venti gettoni corrispondono a un euro di sconto. Raggiunto un tot minimo di monete virtuali – ognuna ha sette giorni di vita – ci si può premiare facendo un giro in uno dei negozi.

C’è chi vende verdura biologica, chi piatti con ortaggi di stagione già pronti, chi granite di frutta fresca. L’app accontenta anche chi non è vegetariano o vegano: qui si trovano pure hamburger al tonno o gelati con il lattosio, per esempio. Una parte del prezzo finale si paga con denaro reale e l’altra con i gettoni. ‘Ora stiamo lavorando per espandere la rete dei nostri fornitori, sia per i prodotti offerti, sia dal punto di vista territoriale’ spiega Chiara Cecchini. Oggi gran parte dei negozi della rete si trova a Bologna e dintorni, grazie all’ecommerce però si può acquistare e quindi usare FeatApp anche a distanza.