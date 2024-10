Fenice Amaranto, il D.T. Bonanno: ‘Proroga sul mercato, problemi al S. Agata’

Lungo intervento del direttore dell’area tecnica de La Fenice Amaranto Pippo Bonanno a Momenti Amaranto in onda su Videotouring: Un passaggio riservato alla sorpresa trovata al S. Agata e poi sul calciomercato: “Dovevamo iniziare domani ad allenarci al centro sportivo Sant’Agata, ma purtroppo ci sono state delle difficoltà. La struttura non è ancora disponibile per un problema alla linea elettrica. Abbiamo la necessità di avere il centro a disposizione per poter accogliere molti calciatori. Il calciomercato? Avevamo chiesto una proroga fino a giorno 30, ma ci sono stati concessi solo 5 giorni in più, quindi fino al 20 settembre. I rapporti con la Figc sono buoni, ci sono venuti incontro sul rinvio di inizio stagione, si doveva giocare il 17 ad Acireale e non si giocherà, attendiamo conferma sul rinvio anche della partita con il Lamezia Terme”.