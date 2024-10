Ferragosto a Reggio Calabria, il bollettino meteo

“Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata”.

Recita così il bollettino meteorologico del 15 agosto 2019 a Reggio Calabria.

Attenzione quindi a programmare bene la giornata di relax scegliendo la meta giusta per trascorrere un sereno ferragosto. A causa del forte vento, che spingerà sullo Stretto nel pomeriggio oltre i 30 nodi, non è consigliato andare in barca o in gommone alle isole Eolie, meta molto ambita anche dai reggini. L’eccessivo vento proveniente da Nord-Nordovest renderà il mare particolarmente agitato. E’ preferibile quindi rimanere in zona ed escludere le escursioni in barca.

Non sarà però un ferragosto afoso e i picchi di 40° a cui eravamo abituati negli anni passati saranno solo un lontano ricordo. Si attende infatti una temperatura di non oltre i 30°. Passeremo dunque dal caldo intenso di questi ultimi giorni ad un clima più gradevole grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre accompagnato da venti freschi di maestrale di origine nord europea.

Per chi volesse trascorrere una giornata in montagna invece, in Aspromonte al mattino si prevedono nubi sparse con ampie schiarite, al pomeriggio sarà poco o parzialmente nuvoloso con possibili temporali isolati. La sera invece nubi sparse con possibili piovaschi.

Sarà un ferragosto dunque in parte nuvoloso caratterizzato dal vento di maestrale e nel corso della giornata nelle aree interne non sono esclusi lo sviluppo di temporali o locali acquazzoni. Altrove però come nella fascia ionica continuerà a splendere il sole.