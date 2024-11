Ferrari Club RC: raduno a Gerace per le Rosse

La passione per le auto di Maranello incorniciata nel contesto unico di uno dei luoghi cult della Magna Grecia: il 24 luglio special event del sodalizio reggino in rosso. Decine di Gran Turismo Ferrari attorniate da altre nobildonne a quattro ruote: questo il liet motiv della giornata speciale organizzata dallo Scuderia Ferrari Club Reggio Calabria, in calendario per domenica 24 luglio.

Un tour che dal mattino farà spaziare il cordone di vetture fra Gerace e le sue riconosciute bellezze e Locri, con la suggestione della sua costa e quindi del suo splendido mare. Momenti di intrattenimento e di convivialità, come la visione collettiva del Gran Premio di Formula 1 previsto per le 14 ed altre iniziative volte a cementare ancor di più il Club reggino, votato come miglior esecutivo al Mondo nel 2015 dalla casa di Maranello.

L’aperitivo di benvenuto sarà consumato presso la piazza della Cattedrale di Gerace, location ideale per impreziosire ancora di più la presenza delle V8 e V12 in rosso.