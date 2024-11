Formula 1: un calabrese alla guida della Ferrari

Il pilota calabrese di Cariati, Antonio Fuoco, potrebbe essere al volante della Ferrari SF-24 nelle prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale di Formula 1 2024, in programma l’8 dicembre. Prenderà il posto dello spagnolo Carlos Sainz nelle FP1. La Ferrari deve ancora, secondo regolamento, smarcare la seconda sessione di prove libere con in pista un rookie di questo Mondiale 2024.

Non potrà farlo Ollie Bearman che ha perso lo status di rookie visto che il regolamento prevede che per essere considerato tale devi aver disputato massimo 2 gran premi di Formula 1 in carriera, per questo motivo la scelta potrebbe ricadere sul pilota calabrese. In lizza anche il fratello piccolo di Charles Leclerc.