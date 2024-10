Ferrovie, in arrivo oltre 4 mila assunzioni. Come candidarsi

Uno stimolo per tutta l’Italia. Così Gianfranco Battisti, ad di Ferrovie, ha annunciato l’imponente piano di assunzioni che riguarderà oltre 4 mila persone.

Il 2019 per il Gruppo Fs Italiane sarà quindi l’anno del ricambio generazionale.

“Il processo è già stato avviato e sarà consolidato con oltre 4 mila assunzioni, di cui 450 per Anas, tutte a mercato. Abbiamo piani ambiziosi per il futuro dell’azienda e dei nostri dipendenti”, le parole di Battisti.

Circa duemila persone saranno selezionate per i ruoli di macchinisti, capotreno, capostazione, addetti all’assistenza ai viaggiatori e security.

Oltre mille neoassunti invece saranno occupati nella manutenzione dei treni e dell’infrastruttura. 600 persone saranno assunte da Mercitalia, l’azienda del Gruppo che si occupa del trasporto merci su ferro mentre Busitalia, la società che si occupa del trasporto pubblico locale su gomma, è alla ricerca di 250 nuovi autisti.

Oltre al piano di assunzioni nella prossima primavera arriveranno sui binari italiani i nuovi treni regionali Rock e Pop. Seicento convogli, per una maxi commessa da 6 miliardi di euro, destinati alle regioni italiane che hanno la missione, annunciata, di colmare il divario tra l’alta velocità e il trasporto regionale.

COME CANDIDARSI

Come spiega il gruppo Ferrovie per candidarsi occorre compilare questo form per la candidatura spontanea che alimenta una banca dati unica per le principali Società del Gruppo dove sono presenti tutti i curricula che verranno selezionati.