Festa Madonna, polizia locale in azione: sanzionati 10 commercianti

A seguito dei dispositivi di controllo implementati dalla Polizia locale nella sola giornata di ieri gli agenti di viale Aldo Moro hanno denunciato per vari reat ( att..650 c.p. e bloco stradale) i all’autorità giudiziaria 8 perone.

Le attività finalizzate ad impattare le numerose irregolarità che si registrano in città in occasione delle festività settembrine hanno consentito di sanzionare 10 commercianti per vendita o occupazione del suolo irregolare per un totale di 8000 euro.

Sequestrate inoltre circa 100 borse contraffàtte riproducenti le griffe della moda più famose (Louis Vuitton, Chanel, Prada, Gucci).