Festeggia il tuo San Valentino con Armani

di Federica Geria – La festa degli innamorati è ormai alle porte. Tutti a caccia dell’idea più romantica: se le donne amano il cioccolato, ameranno ancora di più quello griffato!Forse non tutti sanno che Giorgio Armani possiede una lussuosa linea di raffinati prodotti dolciari: praline, tavolette, creme di cioccolato, marmellate, marron glacés, paste di frutta e tanto altro. Il noto stilista Italiano basa la sua linea “Armani/Dolci” su materie prime pregiate, creando confezioni originali e sofisticate: ed ecco per il tuo San Valentino 2014 il nuovo cioccolatino fondente a forma di cuore, rigorosamente firmato Armani.Nel packaging elegante e prezioso fa il suo effetto lo shantung con firma ricamata che ne ricopre la scatola, ovviamente un cuore rosso, in una sensazione di passione e morbidezza insieme.All’ interno continua la dolcezza con i tradizionali cioccolatini Armani e i romantici cuoricini fondente.Divertiti nella scelta di forme e colori tra la vasta gamma di prodotti offerti nei punti vendita Armani oppure online su www.armanidolci.comBuon Fashion San valentino!